Da Redação

10 ladrões invadem casa de Apucarana; morador é agredido

No começo deste domingo (28), 10 ladrões, um deles portando uma arma de fogo, surpreenderam o caseiro de uma empresa localizada no Parque Industrial Norte, de Apucarana, após invadir sua casa e o fazer de refém. Os autores, segundo a vítima, roubaram fios do local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com a vítima, que relatou que os autores a amarraram e a agrediram com barras de ferro e pedaços de madeira, causando hematomas na região da cabeça e nos membros superiores. Ao chegar na residência, os policiais encontraram a porta arrombada e a casa toda revirada.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para prestar os primeiros socorros ao homem, que foi levado para o Hospital da Providência. De acordo com o boletim, o homem estava desorientado e não conseguia passar o contato e endereço de seus familiares.