10º BPM recebe kits de atendimento pré-hospitalar de combate; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O 10º Batalhão da Polícia Militar (PM), de Apucarana, recebeu nesta quarta-feira (9), 215 kits de atendimento pré-hospitalar de combate que serão distribuídos para 100% do efetivo no decorrer desta semana. Todo efetivo, incluindo os oficiais, passou por um treinamento com o major Rangel e o tenente Tiago Mendes, que ensinaram a maneira correta de utilizar o material.

continua após publicidade .

Por conta de um convênio realizado com o Ministério do Trabalho, o tenente-coronel Marcos José Facio, acredita que o 10º BPM, de Apucarana, seja o primeiro do Paraná a distribuir individualmente os kits. "A PM do Paraná está fazendo a aquisição, mas devido ao convênio aqui pode ser o primeiro do estado a ter kit individual para 100% do efetivo", observa o comandante.

-LEIA MAIS: Comandante do 10º BPM fala sobre confronto que deixou PM ferido; veja

continua após publicidade .

"Apesar de ser liberado para a compra, este kit precisa de um treinamento específico para que seja usado corretamente. Dentro de cada kit vem um torniquete, uma gaze, uma bandagem termostática, uma manta térmica, uma tesoura e uma luva. Esses equipamentos são usados em graves ferimentos, com o objetivo de preservar a vida da pessoa até a chegada do socorro medico", explica.

A compra dos kits faz parte de um projeto com o Ministério Público do Trabalho com a intervenção do Conselho de Segurança de Apucarana, quando foi liberado um recurso de R$ 270 mil para a compra dos equipamentos. "Cada policial do 10º vai receber um kit. Como sobrou um valor da verba do recurso, iremos investir em mais kits.

Veja a entrevista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News