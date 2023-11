10º BPM realiza instrução sobre técnicas de abordagem policial

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O efetivo do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, no norte do Paraná, realizou durante o decorrer desta semana instruções sobre técnicas de abordagem policial, noções sobre condutas de patrulha de alto risco e incursão em área rural.

continua após publicidade

Os policiais militares primeiramente receberam instruções teóricas de como proceder em casos em que seja necessária a incursão em áreas rurais, estabelecendo procedimentos que visam preservar a segurança da equipe.

- LEIA MAIS: Paraná destina aporte de R$ 20 milhões às Forças de Segurança

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Em seguida, foram explicadas as alterações que ocorreram nas técnicas de abordagem previstas pela Polícia Militar do Paraná. Os militares foram orientados sobre como proceder em abordagens de pessoas a pé, em motocicletas ou veículos e testaram os conhecimentos na prática simulada.

Foto por Reprodução

O 10º BPM frisou que o constante preparo técnico e especializado agrega conhecimento ao próprio policial e reflete diretamente no aumento da segurança pública em geral. Ainda segundo a corporação, a população pode cooperar por meio de denúncias, através do WhatsApp (43) 3426-3134.

Siga o TNOnline no Google News