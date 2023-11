10º BPM realiza instrução de porte velado de arma de fogo; veja fotos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta sexta-feira (17), policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana realizaram treinamento para o porte velado de arma de fogo. Os agentes de segurança receberam orientações práticas sobre a forma correta de proceder em situações em que haja necessidade de reação enquanto o militar estiver à paisana.

continua após publicidade

De acordo com a corporação, graças ao treinamento, seja em um restaurante, farmácia ou supermercado, por exemplo, caso o policial de folga presencie algum tipo de crime que exija rápida intervenção, ele saberá quais as melhores ações para garantir a segurança dele e das demais pessoas presentes no local.

- LEIA MAIS: Ladrão invade casa em Apucarana e é agredido até desmaiar por morador

continua após publicidade

Nessas possíveis situações, o fato de o PM não estar utilizando o fardamento, caracterizando-o como militar, o fator “surpresa” pode ser utilizado a seu favor, surpreendendo os criminosos.

O constante preparo técnico e especializado também agrega conhecimento ao próprio policial e reflete diretamente no aumento da segurança pública em geral, visto que o militar estará muito bem preparado tanto em sua jornada de serviço, quanto no seu período de descanso.

Siga o TNOnline no Google News