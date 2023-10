10° BPM realiza concurso de fotografia; veja as imagens vencedoras

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou ao longo do mês de outubro a terceira edição do "Concurso de Fotografia do 10º BPM". As imagens enviadas pelos policiais deveriam enaltecer a corporação da PMPR, tendo como plano de fundo uma das paisagens das cidades que fazem parte da área de abrangência do batalhão.

O concurso de fotografia foi uma das atividades realizadas para comemorar o 46º aniversário do batalhão, que é celebrado no dia 24 de outubro. As fotografias vencedoras alcançaram o objetivo do concurso e ainda encantaram pela beleza e criatividade. Veja abaixo os três vencedores:

3º lugar

Em terceiro lugar ficou o Cabo Rodrigo, que registrou a viatura da Patrulha Rural sobre uma ponte, em uma propriedade rural da área do 10º BPM. De acordo com a corporação, a fotografia enalteceu o trabalho realizado pela equipe nas visitas comunitárias.

Foto por Da Redação

2º lugar

A fotografia que registrou os militares das equipes Rocam e Rotam do 10º BPM se cumprimentando garantiu o segundo lugar no concurso. O soldado Godas, responsável pelo clique, ainda garantiu um detalhe importante: as viaturas de ambas as especializadas no cenário.

Foto por Reprodução

1º lugar

O soldado Protzek garantiu o primeiro lugar ao fazer um registo de uma cerimônia de arreamento da bandeira do Brasil. A fotografia capturou o momento em que o sol se punha no horizonte do quartel, atrás do Pavilhão Nacional, e foi considerada a vencedora.

Foto por Da Redação

