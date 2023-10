10º BPM realiza competição de tiro policial em Apucarana

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana (PR), realizou na noite da última quarta-feira (18) a III Competição de Tiro Policial do 10°BPM “Guardião do Vale do Ivaí”. Os participantes tiveram que colocar à prova suas técnicas em duas situações distintas.

Primeiro, passaram por uma pista em que efetuaram disparos com a espingarda calibre 12, em circunstâncias que exigiam recargas de emergência, tiros em movimento e barricados.

Na segunda etapa, realizaram adentramento tático noturno em uma estrutura montada de forma a simular uma residência com possíveis alvos hostis e pessoas inocentes. Os militares tinham como missão realizar a varredura de todos os cômodos, efetuando disparos nos alvos hostis, sem atingir as “vítimas”.

Aqueles que efetuaram as duas pistas seguindo as técnicas estabelecidas na PMPR e atingindo a maior pontuação em menor tempo, foram considerados os vencedores da competição. Os "campeões" serãodivulgados no próximo dia 25, durante a celebração do 46º aniversário do 10º Batalhão de Polícia Militar.

