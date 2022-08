10º BPM inicia projeto 'Cão Amigo' em atividades de terapia assistida

Da Redação

O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana, iniciou nesta segunda-feira (1º), o projeto 'Cão Amigo', que consiste no emprego do cão "Deppy" (Raça Australian Shepherd) nas atividades de Terapia Assistida junto dos profissionais das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). A atividade é inovadora na Polícia Militar do Estado do Paraná, e visa o bem-estar e evolução dos alunos.

Segundo a PM, uma equipe de Operações com Cães é disponibilizada diariamente e conforme cronograma previamente estabelecido, se desloca com o cão até a Apae. Inicialmente, o projeto irá atender as associações de Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Marumbi e Novo Itacolomi.

A primeira instituição visitada nesta segunda (1º), foi a Apae de jandaia do Sul. O cão Deppy foi utilizado no trabalho de terapia assistida de 16 crianças no período, instigando a percepção sensorial e motora através do contato com o cão.

Serviço:

Emergência: 190

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469.

