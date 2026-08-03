10º BPM divulga nota de pesar por morte de cabo: "Profissional exemplar e vocacionado"

Fred William Pereira Franzão sofreu um infarto nesta segunda-feira dentro do batalhão da corporação; prefeito também manifestou pesar

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana, divulgou nesta segunda-feira (03) uma nota de pesar pela morte do cabo Fred William Pereira Franzão, aos 43 anos.

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O policial militar sofreu um infarto nas dependências do batalhão na manhã desta segunda. Ele chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu e morreu no Hospital da Providência.

O PM ingressou na corporação no ano de 2010. "O cabo Fred pautou sua trajetória pela dedicação ímpar e pelo firme comprometimento com a segurança pública. Profissional exemplar e vocacionado, prestou relevantes serviços à corporação atuando em diversos setores ao longo de sua carreira, com notável destaque em sua passagem pelo setor de Operações com Cães do 10º BPM, onde desempenhou suas funções com técnica e paixão admiráveis", diz a nota do 10º BPM.

A corporação elogiou a trajetória do policial. "Sua postura ética, humana e o empenho demonstrado no cotidiano renderam-lhe diversas referências elogiosas em sua ficha funcional, evidenciando o amor à farda e o alto grau de responsabilidade no cumprimento da missão policial militar. Por seu carisma e gentileza, conquistou a afeição e o profundo respeito tanto de seus companheiros de farda quanto dos cidadãos civis a quem serviu com tanto zelo", acrescenta.

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A nota diz ainda que a "sua partida deixa uma saudade imensurável na corporação e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele e acompanhar seu legado de trabalho e amizade".

"Neste momento de dor, o 10º Batalhão de Polícia Militar manifesta suas mais sinceras condolências e se solidariza com os familiares, amigos e irmãos de farda, rogando para que encontrem conforto e força diante desta irreparável perda", finaliza.

Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento. O policial era divorciado e deixa dois filhos.

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Morte do cabo Fred gerou comoção em Apucarana - Foto: Redes Sociais Morte do cabo Fred gerou comoção em Apucarana - Foto: Redes Sociais

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), em nome da Prefeitura de Apucarana, manifestou profundo pesar pelo falecimento do cabo da Polícia Militar Fred William Pereira Franzão.

Fred dedicou sua vida ao serviço público, atuando com compromisso, coragem e espírito de missão na proteção da população apucaranense. Sua trajetória na Polícia Militar do Paraná foi marcada pela dedicação ao dever e pelo respeito conquistado entre colegas e a comunidade.

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"Neste momento de dor, a Prefeitura de Apucarana expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os integrantes da Polícia Militar do Paraná, desejando que encontrem força e conforto para enfrentar esta irreparável perda. Que Deus acolha Fred William Pereira Franzão em Sua infinita misericórdia e conforte o coração de todos os que sentem sua partida", publicou a prefeitura.