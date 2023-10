10º BPM de Apucarana realiza desafio "Guardiões do Vale"

Em comemoração ao 46º aniversário do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, no norte do Paraná, foi realizada a terceira edição do desafio “Guardiões do Vale". A competição, realizada no sábado (21), contou com participação de policiais da área de abrangência do 10º BPM e também de outros batalhões. Os jogos têm o objetivo de estreitar o bom relacionamento entre os militares estaduais, elevar o espírito de corpo e promover momentos de lazer e descontração.

Cada oficina foi composta por desafios que ensejaram preparo físico e psicológico, espírito de corpo e superação dos policiais participantes. As equipes foram compostas por três integrantes com formação mista.

A equipe vencedora, composta pelo Cabo Almeida, Soldado Gnann e Soldado Mônica, representou o 10º Batalhão de Polícia Militar. Conquistaram o segundo lugar, os Soldados Acácio (ROTAM 4°BPM), Talita (CPM) e Kizo (8°BPM). Receberam a medalha de bronze os Soldados Artur, Tomaz e Thaís, integrantes do COPOM, de Curitiba.

As equipes vencedoras receberam as medalhas das mãos do Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Edvaldo, que parabenizou e agradeceu a presença de todos os atletas participantes.