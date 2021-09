10º BPM de Apucarana inicia Semana Nacional de Trânsito

Da Redação

Começou nesta terça-feira (21), em todo Paraná, inclusive em Apucarana, a Semana Nacional de trânsito, promovida pela Polícia Militar. No decorrer desta semana, a partir desta terça-feira (21), o 10º Batalhão de Polícia Militar realiza blitz educativas e outras ações de conscientização no trânsito na Cidade Alta e também nas cidades pertencentes à unidade.

As ações, de acordo com a PM, tem como objetivo conscientizar as pessoas que utilizam as vias públicas, de modo a agirem com segurança, respeito, cordialidade e com o sentimento de colaboração para um trânsito mais seguro, principalmente pelo alto índice de acidentes de trânsito.

Além disso, conforme a PM, a campanha visa sensibilizar pedestres, condutores e passageiros de veículos, sobre a necessidade e a importância da prevenção de acidentes de trânsito e respeito à legislação de trânsito vigente além de reduzir a incidência de acidentes, incentivando a mudança de comportamento e atitudes em relação ao convívio com os demais envolvidos no uso das vias públicas, em especial aos condutores de veículo de duas rodas.