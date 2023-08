10º BPM comemora os 169 anos da Polícia Militar do Paraná; veja vídeo

Nesta quinta-feira (10), o 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, no Norte do Estado, realizou uma solenidade alusiva aos 169 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Com a presença de diversas autoridades, a Banda Municipal completou a lista de convidados e abrilhantou o evento.

Durante a solenidade, foram entregues medalhas de bronze e prata aos militares que completaram, respectivamente, 10 e 20 anos de serviço ativo. Medalhas de sangue foram conferidas aos militares que, durante cumprimento de missão, sofreram algum ferimento considerado grave.

O evento também contou com a leitura da ordem do dia, seguida do desfile das tropas, que encerrou a solenidade militar. "Parabenizamos mais uma vez a Polícia Militar do Paraná pelos seus 169 anos de história", escreveu o 10º BPM em nota oficial.

O evento contou com a presença de integrantes do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e autoridades de Apucarana e demais municípios que compõem a área de atuação do Décimo Batalhão.



