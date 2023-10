10º BPM comemora 46 anos de instalação em Apucarana

Dois eventos marcaram nesta semana o aniversário de 46 anos do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Apucarana (PR). Na noite de terça (24), a programação contou com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR), no Cine Teatro Fênix. Já na manhã desta quarta-feira (25/10), ocorreu a cerimônia militar em alusão aos 46 anos do 10º BPM, que aconteceu na sede do batalhão.

As solenidades foram comandadas pelo comandante do 10º BPM, tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira. Também esteve presente o prefeito Junior da Femac (PSD) e o bispo Dom Carlos José de Oliveira, além de diversas outras autoridades civis e militares.

"É um dia especial. É uma unidade pujante, que atende 12 municípios do Norte do Paraná. O batalhão está servindo a nossa comunidade", afirmou o tenente-coronel.

Em seu pronunciamento, Junior da Femac ressaltou a importância dos colégios cívico-militares. "O 10º BPM vai além quando encampa um projeto incrível do governador Ratinho Junior e coloca em prática, junto com os núcleos de ensino, os colégios cívico-militares que são um diferencial na vida desses meninos e meninas. Eles vieram aqui, participaram da formatura e no dia a dia vão assimilando esses e outros valores que irão levar para a vida toda", frisa Junior da Femac. Ao se dirigir ao efetivo do 10º BPM, Junior da Femac fez um agradecimento especial. "Às vezes, a sociedade esquece que vocês têm família, lutas, angústias e vitórias. No entanto, dia a dia vocês se colocam à disposição da vida das outras pessoas, pois sabem que estão lutando por um bem maior", assinala Junior da Femac. O 10º Batalhão de Polícia Militar foi inaugurado em 24 de outubro de 1977, tendo a sua primeira sede na Rua Clevelândia. No final de 1982, o batalhão foi transferido para sua atual sede. A missão da corporação é realizar a segurança preventiva, ostensiva e repressiva em área que abrange 12 municípios: Apucarana, Jandaia do Sul, Cambira, Califórnia, Kaloré, Marumbi, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso, Mauá da Serra e Rio Bom.

