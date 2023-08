10º BPM abre as portas para as crianças para comemorar Dia do Soldado

Cerca de 300 estudantes do ensino fundamental de escolas da região de Apucarana passaram durante a semana pelas instalações do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) . No quartel da PM, as crianças conheceram um pouco do trabalho policial com visitas guiadas pelas instalações da corporação. As atividades integram a programação do Dia do Soldado, comemorado nesta sexta-feira (25).

No batalhão, chamou atenção dos pequenos visitantes a comunicação via rádio utilizada pela polícia - alguns dos visitantes inclusive puderam conversar com policiais pelo equipamento - e o Canil Setorial. As crianças assistiram demonstrações de faro e de mordida com os animais de trabalho policial e puderam interagir com os cães Deppy e Luke, que integram o programa Cão Amigo. Esses dois animais são treinados com finalidade específica de cães de apoio.

Participaram das visitas alunos da Escola Municipal São José, da APAE de Cambira e da APAE de Rio Bom. Também dentro da programação comemorativa, militares visitaram o Centro Municipal de Educação Infantil Doce Lar, em Jandaia do Sul. Em torno de 180 crianças conheceram e brincaram com os cães Deppy e Luke.

