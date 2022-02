Da Redação

10º Batalhão realiza prensa de veículos apreendidos; veja

Nesta quarta-feira (16), o 10º Batalhão de Polícia Militar realizou a prensa de veículos que estavam apreendidos no pátio do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR).

O local, que situa-se anexo ao 10º BPM, contava com 237 veículos, sendo automóveis e motocicletas, apreendidos no decorrer dos últimos anos e que não foram devidamente liberados pelos seus proprietários.

O DETRAN-PR realizou um Leilão de Reciclagem com este lote de veículos, arrematado pela empresa GERDAU, empresa brasileira produtora de aço. Com isso, a prensa destes veículos reduziu a superlotação do pátio e propiciou a liberação de espaço e, consequentemente, melhores condições de trabalho aos agentes.

Para entrar em contato com a Polícia Militar do Paraná, ligue 190 para emergências, 181 para disque denúncia e, caso prefira, entre em contato pelo WhatsApp (43) 99608-9469.

