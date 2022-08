10º Batalhão de Apucarana celebra os 168 anos da PMPR

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (10), às 9h, ocorreu a Solenidade Militar em comemoração aos 168 anos da Polícia Militar do Paraná. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 10º Batalhão Tenente-Coronel Marcos José Facio e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares de Apucarana e toda a região. O evento foi abrilhantado com a presença dos integrantes da Banda de Música de Apucarana, imprensa local e regional, além de outros convidados e familiares.

Após o início da solenidade, foi realizada a leitura de um breve histórico da Corporação sendo entoado o Hino da Polícia Militar “Canção 10 de Agosto”. Na sequência houve a menção dos militares agraciados com a Medalha Policial Militar, que é destinada a recompensar os bons serviços prestados pelos integrantes da Polícia Militar do Paraná. As medalhas de ouro, prata e bronze são concedidas aos militares estaduais que completaram respectivamente, 30, 20 e 10 anos de serviço ativo com bom comportamento.

Logo após, foi realizada a leitura da “Ordem do Dia” alusiva à data, exarada pelo Excelentíssimo Senhor Coronel Hudson Leôncio Teixeira, Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, onde o mesmo enalteceu o trabalho e dedicação de todos os militares estaduais.

Em seguida, como encerramento da solenidade, todos assistiram ao tradicional desfile da tropa, composto por policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar, Bombeiros Militares, Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Patrulha Escolar, Alunos do Curso de Formação de Praças do 10º BPM, Guarda Civil Municipal e alunos dos Colégios Cívico Militares de Apucarana.

Durante o evento, o padre José Roberto Rezende foi homenageado e recebeu uma medalha.

