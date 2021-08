Da Redação

O 1º Pedal Solidário acontece neste sábado (28) em Apucarana, com saída às 9h em frente do Espaço da Feiras. Além de incentivar o esporte, o objetivo é também arrecadar alimentos para ajudar instituições do município. O evento faz parte do Programa Pedala Paraná, do Governo Estadual

Andreia Rinaldo Superintendente de turismo de Apucarana., explica que a iniciativa terá um percurso urbano de sete quilômetros e acessível a todas idades.

“A expectativa é muito boa, estamos contando com famílias de Apucarana que tem uma bicicleta guardada e faz tempo que não usa ou os ciclistas os grupos aqui no município que já estão acostumados a pedalar muito, para que venham somar nesse esforço em prol da humanidade, em prol do próximo, em prol de ajuda humanitária. Além do ciclismo além da qualidade de vida, que a gente possa também colaborar com as famílias de Apucarana que são atendidas pela assistência social, ” observa Andreia Rinaldo Superintendente de turismo de Apucarana.

Diego Polazini que é ciclista há três anos vai participar do Pedal Solidário, e falou sobre a importância de um evento que une o esporte e ação social. "É muito interessante, o ciclista por si só em muito solidário, nós ciclistas sempre nos reunimos e realizamos ações para ajudar o próximo. O esporte tem crescido muito, a bicicleta não é mais só usada para trabalhar, a pessoa faz trilha, vai passear chama a família, é um esporte que não tem idade qualquer um pode participar", disse Diego.



1º Pedal Solidário acontece neste sábado em Apucarana; veja - Vídeo por: tnonline

O Pedal Solidário é organizado pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur). As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura (Cine Teatro Fênix), das 9 às 17 horas, ou pelo telefone 3423-2944 ou ainda através do link: link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Dws2ZRHFYrkZ-NP1RhVeHm56FGrhIveGKA4TETUemTegyw/viewform