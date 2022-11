1º Festival de Educação Bilíngue é realizado em Apucarana; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que o ensino de Libras vem sendo implantado gradativamente na rede municipal de Apucarana

O Núcleo Regional de Educação (NRE), por meio do Centro de Apoio aos Surdos e aos Profissionais de Educação de Surdos (CAS), em parceria com a Autarquia Municipal de Educação (AME) e o Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), promoveu o 1º Festival de Educação Bilíngue de Apucarana. O evento foi realizado nesta quinta-feira (10/11) no anfiteatro do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira.

continua após publicidade .

“O objetivo do festival é que os participantes possam conhecer e experimentar um pouco da cultura surda, que tem como principal característica a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras),” disse o coordenador do CAS-Norte do Paraná, Júlio César Carmona.

Durante a programação, estudantes das escolas municipais João Antônio Braga Côrtes, Dr. Joaquim Vicente de Castro, Fernando José Acosta e Monsenhor Arnaldo Beltrami presentearam o público com a interpretação da música Jesus Cristo mudou meu viver, da cantora gospel Aline Barros, na Língua Brasileira de Sinais.

continua após publicidade .

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que o ensino de Libras vem sendo implantado gradativamente na rede municipal de Apucarana. “Nós conseguimos inserir a disciplina em dezesseis escolas neste ano e pretendemos expandir para as demais unidades em 2023. A intenção é que todos os estudantes, das turmas de 1º ao 5º ano, aprendam noções da Língua Brasileira de Sinais,” afirmou.

A professora e idealizadora do festival Milena Ananias destaca a importância do evento. "A interação é extremamente importante para a pessoa surda", disse. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

“Para que a educação seja de fato inclusiva é importante que tanto os alunos surdos como os ouvintes aprendam Libras. Só assim a comunicação acontecerá de maneira efetiva. Parabéns às equipes do NRE, do CAS, da AME e do CAME pelo desenvolvimento do 1º Festival de Educação Bilíngue de Apucarana,” congratulou o prefeito Junior da Femac.



continua após publicidade .

A diretora do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), da Autarquia de Educação, Léia Sofia Viale, acrescentou que o município precisou investir na formação dos professores antes de implantar o ensino da Língua Brasileira de Sinais nas escolas da sua rede.

“Desde 2015, a AME mantém parceria com algumas universidades, como a Unicentro e a Unioeste, para a oferta de cursos de Libras, dos níveis básicos e intermediário, aos seus docentes. Somente neste ano, 43 profissionais concluíram a formação,” falou.

Participaram ainda do 1º Festival de Educação Bilíngue de Apucarana, a técnica do NRE, Marjorie Felippeto Bueno; a diretora do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, Rosana Ortiz; e professores e estudantes dos municípios de Arapongas, Marilândia do Sul, Sabáudia, Jandaia do Sul e Faxinal.

Siga o TNOnline no Google News