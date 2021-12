Da Redação

Com o objetivo de arrecadar alimentos e brinquedos, um grupo de ciclistas vai promover o 1º Desafio Solidário Indoor, serão 24 horas pedalando em cima de um rolo fixo, nos dias 18 e 19 em Apucarana.

Conforme um dos organizadores do pedal solidário, Cristiano Santos de Oliveira, o evento começa no próximo sábado (18), às 10h no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin e segue até o domingo (19. "O desafio visa a arrecadação de cestas básicas e brinquedos que serão doados para famílias carentes de nosso município. No começo eu iria ficar 12 horas pedalando em cima do rolo, porém, outros ciclistas também queriam participar então o desafio aumentou para 24 horas. É um desafio em prol das famílias e crianças do nosso município, contamos com a solidariedade das pessoas. Por favor, doem algum item da cesta básica, algum brinquedo, leve sua contribuição e faça o Natal de uma família mais feliz", explica.

Ainda de acordo com Cristiano, o desafio será o primeiro de muitos. "Não será algo fácil, é difícil ficar pedalando em cima do rolo, parece fácil mas não é. É o primeiro desafio e vamos tentar fazer esse evento solidário todos os anos. Convido a todos para ir ao Espaço das Feiras e levar sua doação, além de dar aquela força para concluir o desafio", disse. Assista:

1º Desafio Solidário Indoor acontece em Apucarana; assista - Vídeo por: Reprodução