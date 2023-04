1º de maio: Santuário São José realiza missa em prol dos trabalhadores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As celebrações acontecerão às 08h30, às 15 horas e 18h30

Guiado pelo padroeiro dos trabalhadores, o Santuário São José da Diocese de Apucarana, norte do Paraná, realizará na próxima segunda-feira, feriado de 1º de maio, três Santas Missas em prol dos trabalhadores.

continua após publicidade .

As celebrações acontecerão às 08h30, às 15 horas e 18h30. Todas as missas contarão com benção àqueles que possuem um emprego, aos desempregados e também aos que buscam se aposentar ou conseguir algum benefício. As famílias que estiverem presentes também serão abençoadas.

- LEIA MAIS: Comércio e supermercados fecham no Dia do Trabalhador em Apucarana

continua após publicidade .

Nas redes sociais, o Santuário de São José Operário informou aos fiéis que as missas serão transmitidas online. Por meio do Facebook, YouTube ou do Instagram, aqueles que não puderem estar presencialmente, ainda poderão acompanhar o momento.

A sede do Santuário fica localizada na Rua Dom José Marello, nº 39, na Vila Feliz, em Apucarana. Mais informações pelos telefones (43) 3033-1899 e (43) 99610-3775.

Veja o banner:

Siga o TNOnline no Google News