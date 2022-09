1ª Caminhada Internacional da Primavera reúne 700 participantes

Da Redação

A 1ª Caminhada Internacional da Primavera foi um sucesso no último domingo

A 1ª Caminhada Internacional da Primavera foi um sucesso no último domingo, em Apucarana. Cerca de 700 participantes de várias cidades do estado percorreram 12 quilômetros com passagens por estradas rurais, trilhas por matas, rios e cachoeiras, na região do distrito de São Domingos.

Além dos atrativos naturais do percurso, os caminhantes elogiaram a organização do evento promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur). “Os participantes também foram surpreendidos com a distribuição de mudas de árvores e de frutas, e ainda encontram muitos produtores rurais comercializando produtos como frutas, legumes, doces caseiros e bolachas em frente suas propriedades”, informa o superintendente da Promatur, Mário Felipe Rodrigues.

O prefeito Junior da Femac comemora o sucesso de mais uma caminhada rural em Apucarana. “A organização do evento e as belezas da nossa zona rural têm atraído um número cada vez maior de participantes. Já temos tradição na realização desta atividade”, afirma Junior da Femac.

A secretária da Promatur, Maria Agar, destaca que a 1ª Caminhada Internacional da Primavera integra o Circuito de Caminhadas Rurais do Estado do Paraná, sendo uma realização da Prefeitura de Apucarana em parceria com o Governo do Paraná, através do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e apoio da Anda Brasil e Ecobooking.

