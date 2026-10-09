1º Café Rosa reúne lideranças em Apucarana para incentivar a prevenção do câncer de mama

Programação especial rendeu homenagens a educadora em tratamento contra a doença e à Casa da Amizade pelo apoio a mulheres mastectomizadas

O Sesc Apucarana sediou, na manhã desta sexta-feira (9), a primeira edição do Café Rosa, evento promovido em alusão à campanha Outubro Rosa. Organizada conjuntamente pelo Sistema Fecomércio PR Sesc Senac, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios e Sicoob, a iniciativa reuniu empresárias, lideranças femininas e representantes de diversos setores comunitários para reforçar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

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A programação buscou criar um ambiente de integração e troca de experiências, incentivando as participantes a atuarem como multiplicadoras das orientações sobre autocuidado em seus ambientes familiares, profissionais e sociais. Em seu pronunciamento, a presidente do Sivana, Aída Assunção, enfatizou que a atenção à própria saúde é uma atitude de responsabilidade que deve ser colocada como prioridade. A dirigente apresentou dados sobre a incidência da doença no Brasil e no Paraná, destacando que a identificação precoce é decisiva para o sucesso dos tratamentos.

O encontro reservou momentos para homenagens a personalidades e iniciativas que impactam a comunidade. A educadora, pesquisadora e palestrante Leila Pryjma, que atualmente passa por tratamento oncilógico, foi reconhecida por sua trajetória e dedicação. A Associação Casa da Amizade de Apucarana também recebeu homenagem pelo trabalho no projeto "De Mulher para Mulher", voltado à confecção e doação de sutiãs e próteses mamárias externas para mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia.

Foto: - Divulgação Foto: - Divulgação

O 1º Café Rosa contou com ampla presença de autoridades e representantes institucionais. Pela administração municipal, compareceram o prefeito Rodolfo Mota, a primeira-dama e secretária da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota, a vereadora Eliana Rocha, a secretária de Assistência Social, Fabíola Cristina Carrero, e a secretária municipal Ana Paula do Carmo. A área médica e hospitalar esteve representada pela diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, e pelo ginecologista e mastologista Ribamar Leonildo Maroneze, presidente-diretor executivo da Unimed Apucarana.

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O evento teve ainda a participação de dirigentes locais e estaduais do Sistema Fecomércio, Senac, Sesc, Sicoob Aliança, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de instituições de ensino superior do município, como a Facnopar e a Faculdade de Apucarana.