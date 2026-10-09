Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
OUTUBRO ROSA

1º Café Rosa reúne lideranças em Apucarana para incentivar a prevenção do câncer de mama

Programação especial rendeu homenagens a educadora em tratamento contra a doença e à Casa da Amizade pelo apoio a mulheres mastectomizadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

1º Café Rosa reúne lideranças em Apucarana para incentivar a prevenção do câncer de mama
Autor A programação buscou criar um ambiente de integração e troca de experiências - Foto: - Divulgação

O Sesc Apucarana sediou, na manhã desta sexta-feira (9), a primeira edição do Café Rosa, evento promovido em alusão à campanha Outubro Rosa. Organizada conjuntamente pelo Sistema Fecomércio PR Sesc Senac, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios e Sicoob, a iniciativa reuniu empresárias, lideranças femininas e representantes de diversos setores comunitários para reforçar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

- leia mais: Diocese de Apucarana cria comissão de arquitetura e arte sacra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A programação buscou criar um ambiente de integração e troca de experiências, incentivando as participantes a atuarem como multiplicadoras das orientações sobre autocuidado em seus ambientes familiares, profissionais e sociais. Em seu pronunciamento, a presidente do Sivana, Aída Assunção, enfatizou que a atenção à própria saúde é uma atitude de responsabilidade que deve ser colocada como prioridade. A dirigente apresentou dados sobre a incidência da doença no Brasil e no Paraná, destacando que a identificação precoce é decisiva para o sucesso dos tratamentos.

O encontro reservou momentos para homenagens a personalidades e iniciativas que impactam a comunidade. A educadora, pesquisadora e palestrante Leila Pryjma, que atualmente passa por tratamento oncilógico, foi reconhecida por sua trajetória e dedicação. A Associação Casa da Amizade de Apucarana também recebeu homenagem pelo trabalho no projeto "De Mulher para Mulher", voltado à confecção e doação de sutiãs e próteses mamárias externas para mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia.

1º Café Rosa reúne lideranças em Apucarana para incentivar a prevenção do câncer de mama
AutorFoto: - Divulgação

O 1º Café Rosa contou com ampla presença de autoridades e representantes institucionais. Pela administração municipal, compareceram o prefeito Rodolfo Mota, a primeira-dama e secretária da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota, a vereadora Eliana Rocha, a secretária de Assistência Social, Fabíola Cristina Carrero, e a secretária municipal Ana Paula do Carmo. A área médica e hospitalar esteve representada pela diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, e pelo ginecologista e mastologista Ribamar Leonildo Maroneze, presidente-diretor executivo da Unimed Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O evento teve ainda a participação de dirigentes locais e estaduais do Sistema Fecomércio, Senac, Sesc, Sicoob Aliança, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de instituições de ensino superior do município, como a Facnopar e a Faculdade de Apucarana.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apoio comunitário Café Rosa Conscientização sobre Câncer de Mama Outubro Rosa prevenção e diagnóstico precoce saúde da mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV