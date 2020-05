PRF prende homem com 316 quilos de maconha em carro furtado no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 316,4 quilos de maconha na tarde deste sábado (2) em Alto Paraná (PR), na região noroeste do estado. A droga era transportada em um carro roubado. O motorista foi preso em flagrante por tráfico e receptação.

Por volta de 15h15, a equipe da PRF fiscalizava veículos em frente à unidade operacional, na BR-376, quando avistou um automóvel Fiat Cronos, que seguia logo atrás de um caminhão, na pista sentido Maringá.

Ao receber ordem de parada, o motorista esboçou uma tentativa de fuga, mas foi contido ainda nas imediações do posto policial.

Os fardos da droga estavam sobre os bancos e no porta-malas. Com placas falsas, o carro havia sido furtado no último dia 13 de abril, em Londrina (PR).

Aos policiais rodoviários federais, o preso, com 28 anos de idade e morador de Apucarana (PR), disse que saiu de Guaíra (PR) e que levaria a carga ilícita até a cidade de Califórnia (PR).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Alto Paraná. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de receptação, um a quatro anos.