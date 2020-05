Aproximadamente 600 motoristas foram vacinados na PRF em Mandaguari

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari, com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), realizaram a vacinação em caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e pessoas com doenças crônicas.

Composta por vírus inativado, a vacina protege contra os três vírus da gripe que mais circularam no hemisfério sul em 2019:

*Influenza A (H1N1),

*Influenza B e

* Influenza A (H3N2).

Importante ressaltar que a vacina aplicada nesta ação não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas esse tipo de imunização reduz a demanda por serviços de saúde, que tendem a ficar sobrecarregados neste período de pandemia.

Iniciada no dia 24 de abril, mais de 4.500 motoristas já foram vacinados nas Unidades Operacionais da PRF, em todo o Estado do Paraná.