Redecore sua casa sem sair dela

Mudanças não são fáceis, mas, algumas vezes, são necessárias. Com a recomendação para as pessoas ficarem em casa durante a pandemia do novo coronavírus, a rotina mudou. Permanecer em um mesmo ambiente, 24 horas por dia, sete dias por semana, pode se tornar um tanto monótono.

Além da falta de socialização ou dos passeios anulados, a decoração da casa também pode interferir no estado de espírito durante o confinamento. Então, por que não aproveitar o tempo livre para fazer uma mudança no visual?

Não, não será preciso desobedecer a recomendação e sair por aí à caça de objetos. Assim, separamos sete dicas capazes de mudar os ambientes e dar a sensação de casa renovada.

Troque de lugar

Se possível, troque de lugar todos os móveis e objetos decorativos do seu ambiente. Coloque o sofá do outro lado da sala, a estante encostada em outra parede e a cama com face para o lado oposto do quarto. A simples mudança de lugar já garante uma cara nova para a sua casa. Lembre-se, no entanto, de levar em consideração o espaço como um todo: não adianta trocar os móveis de uma maneira que fique tudo apertado. Uma dica que facilita é usar um lápis e papel e desenhar todas as possibilidades antes de colocar a mão na massa.

Desapego

Não adianta querer uma nova decoração se objetos velhos e sem sentido ainda estiverem ocupando lugar. Separe um tempo para, antes de começar a organização, se livrar de tudo aquilo que não é mais funcional, prático ou não tenha algum valor sentimental para você. Doe aquilo que não é mais desejado e pratique o desapego. No lugar do antigo, diversifique: em vez de outro objeto, que tal compor um cantinho com plantas ou vasos coloridos para ganhar um novo visual? Livrar-se do velho e abrir espaços ajuda a renovar a energia do ambiente.

Exposição de arte

Que tal misturar quadros, fotos e objetos em uma mesma parede? A ideia de ter uma gallery wall é basicamente criar uma área sem regras, onde a criatividade se alonga por diferentes quadros com formas e cores variadas e peças dispostas do piso ao teto. Aqui é possível emoldurar uma pintura dos filhos ou ampliar a sua foto favorita em família. Caso você não disponha de tantos objetos para preencher uma parede inteira, uma solução é manter uma distância de 3 a 10 cm entre os quadros. Leve em consideração que o foco visual será na altura dos olhos de uma pessoa de cerca de 1,70m. Assim, coloque os seus destaques favoritos nessa posição.

Novo olhar

Já pensou em restaurar algum objeto antigo ou, ainda, utilizar um objeto comum como decoração? É possível transformar garrafas de vidro em vasos, PET em porta-lápis e até caixotes de madeira se transformam em ótimos suportes para hortas caseiras. Além de garantir um visual original para a sua decoração, utilizar os objetos de forma atípica pode ser sustentável. Ou virar um jogo em família para exercer a imaginação durante o confinamento.

Acessórios

Transforme objetos comuns do dia a dia, que você já tenha em casa, em decoração. Dá para posicionar o violão na parede do quarto, fazer uma cortina com vinis antigos ou pendurar a bicicleta na parede da sala. O ideal é deixar o ambiente mais despojado e mais parecido com o seu dono.

Mude o foco

Nas estantes e armários, coloque em evidência aquilo que estava escondido. Ou seja, se as prateleiras eram compostas somente por livros, é possível trocar por uma mistura de livros e objetos, ou então distribuir somente objetos decorativos. Um simples detalhe pode fazer toda a diferença no ambiente. Mas, caso você não queira tirar os livros do lugar, separe-os por cor ou tema. Outra opção é posicionar vasos de plantas como divisores dos livros, criando um colorido chamativo para o seu cantinho da leitura.



Cantinho Instagram

Não vamos mentir: ficar em casa isolado faz com que as redes sociais e as chamadas de vídeos entre os amigos sejam ainda mais tentadoras. Então que tal investir em um cantinho instagramável dentro de casa, para fazer um fundo para todas as suas selfies e stories? Pense no que você quer evidenciar. Vale colocar uma manta bonita na parede ou apenas pendurar fotos e lembranças de viagens em um barbante na parede. Para isso, use pregos ou fitas adesivas com boa aderência. Luzes pisca-pisca dão um toque especial.