Guarani acerta renovação com atacante Alemão para a Série B

Após fechar um novo acordo com o goleiro Jefferson Paulino, a diretoria do Guarani acertou a renovação contratual com o atacante Alemão para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Presente em cinco dos dez jogos disputados pelo Guarani no Campeonato Paulista, Alemão tinha acertado, ainda no começo da temporada, vínculo de produtividade, cuja validade se encerrou no último dia 30.

O Conselho de Administração, todavia, em meio ao problema de saúde mundial, ainda não oficializou nenhuma renovação, mas tem situações bem alinhadas para não perder a base construída no Campeonato Paulista.

O meia Bady é o único jogador que não foi procurado durante o período de paralisação pela pandemia do coronavírus pela diretoria para prorrogar o contrato e não possui mais vínculo com o clube.