Carpini revela que Guarani busca reforços para o meio e ataque

Além de trabalhar na renovação dos contratos de quase todos os jogadores do atual elenco, a diretoria do Guarani também está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Meio e ataque são as posições carentes.

O técnico Thiago Carpini disse que o clube tem conversas encaminhadas com alguns jogadores que atuam nesses setores visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nomes, porém, ainda são mantidos em sigilo.

"Não dá para adiantar nenhum nome bem encaminhado. Nós não vamos mexer no setor defensivo. Eu acho que está tudo caminhando para resolver. O setor de meio de campo com um ou dois nomes. No ataque, é um ou dois nomes. Então eu acho que é mais ou menos isso", afirmou Carpini à Rádio Central, de Campinas.

Internamente, a diretoria do Guarani tem paciência e também cuidado antes de oficializar qualquer novidade no elenco e evita vazar os nomes até para atrair possível concorrência.

O Guarani também aguarda uma definição sobre o futuro do Campeonato Paulista para decidir se vai estender mais uma vez o período de recesso dos jogadores.