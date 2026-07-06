Veja os concursos e PSS do Paraná que encerram inscrições na nesta semana
Seleções reúnem vagas em prefeituras, Câmara Municipal, UEPG e Consamu, com remunerações que chegam a R$ 15 mil
Quem pretende ingressar no serviço público deve ficar atento aos prazos. Diversos concursos públicos e processos seletivos simplificados (PSS) no Paraná encerram as inscrições entre os dias 6 e 12 de julho, com vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 15,3 mil. Confira as principais oportunidades:
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Câmara de Loanda
A Câmara Municipal de Loanda está com concurso público aberto para 1 vaga de Oficial Legislativo, cargo que exige ensino médio completo. O salário é de R$ 4.274,66 para jornada de 40 horas semanais.
Inscrições até: 6 de julho
Inscrição: https://www.fundacaofafipa.org.br
Edital: acesse aqui
CONSAMU
O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) abriu PSS com vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior em diversas cidades da região Oeste. Os salários variam de R$ 2.208,56 a R$ 4.342,44, além de benefícios.
Inscrições até: 8 de julho
Inscrição: https://consamu.1doc.com.br
Edital: acesse aqui
Prefeitura de Almirante Tamandaré
A Prefeitura oferece 24 vagas para Agente de Operações I, função que exige ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.977,90. As inscrições são presenciais.
Inscrições até: 10 de julho
Local de inscrição: Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni
Edital: acesse aqui
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Prefeitura de Ariranha do Ivaí
O concurso público oferece vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.621,00 e R$ 6.513,08.
Inscrições até: 9 de julho
Inscrição: https://www.concursosfau.com.br
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Prefeitura de Balsa Nova
O PSS prevê 3 vagas e cadastro de reserva para Agente Educacional, cargo de nível médio, com salário de R$ 2.298,64. As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente.
Inscrições até: 10 de julho
Inscrição: https://balsanova.oxy.elotech.com.br
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Prefeitura de Diamante D'Oeste
O município abriu PSS para professores, contemplando Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação Física. As inscrições são presenciais e gratuitas.
Inscrições até: 10 de julho
Local de inscrição: Secretaria Municipal de Educação
Edital: acesse aqui
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Prefeitura de Jardim Olinda
O concurso público oferece 1 vaga mais cadastro de reserva para Fonoaudiólogo, com remuneração de R$ 3.635,32 para jornada de 20 horas semanais.
Inscrições até: 8 de julho
Inscrição: https://portal.imperioconcursos.com.br
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Prefeitura de Mandaguari
O município abriu PSS para Técnico em Segurança do Trabalho, com 1 vaga e cadastro de reserva. A remuneração total chega a R$ 3.372,53, incluindo auxílio-alimentação. As inscrições são presenciais.
Inscrições até: 6 de julho
Local de inscrição: Paço Municipal FAFIMAN
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Prefeitura de Rolândia
O PSS oferece 1 vaga e cadastro de reserva para Terapeuta Ocupacional, com remuneração de R$ 5.420,23, além de adicional de insalubridade.
Inscrições até: 12 de julho
Inscrição: https://rolandia.1doc.com.br
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Prefeitura de Salgado Filho
O município abriu PSS com vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.418,26 a R$ 12.115,68.
Inscrições até: 7 de julho
Inscrição: https://www.concursosfau.com.br
Edital: acesse aqui
Retificação: acesse aqui
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Prefeitura de São Pedro do Iguaçu
O município abriu PSS para formação de cadastro de reserva no cargo de Médico Clínico Geral 20h. A remuneração é de R$ 15.322,10, além de vale-alimentação. As inscrições são presenciais.
Inscrições até: 10 de julho
Local de inscrição: Prefeitura Municipal de São Pedro do Iguaçu
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UEPG
A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu PSS com cinco vagas temporárias para cargos de níveis médio/técnico e superior. Os salários chegam a R$ 7.997,72.
Inscrições até: 8 de julho
Inscrição: https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
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