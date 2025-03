Universidades do Paraná estão com inscrições abertas para concurso

Duas universidades paranaenses estão oferecendo vagas através de concursos públicos. Trata-se da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ambas estão com inscrições abertas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Veja todos os detalhes dos certames abaixo.

Concurso da UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná está contratando pessoas para atuarem como Agente Universitário Profissional e Agente Universitário de Execução em diversos campi. No total, são ofertadas 77 vagas.

Estas seleções são destinadas ao preenchimento das seguintes vagas:

Edital nº 250/2024 - Agente Universitário de Execução: Técnico Administrativo (41 vagas); Técnico em Informática (3 vagas); Técnico em Laboratório/Biologia (3 vagas); Técnico em Anatomia e Necrópsia (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1 vaga);

Edital nº 251/2024 - Agente Universitário Profissional: Administrador (4 vagas); Advogado (5 vagas); Analista de Informática Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga); Analista de Informática - Infraestrutura e Redes (1 vaga); Arquiteto (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Bibliotecário (1 vaga); Biólogo (1 vaga); Comunicador Social (2 vagas); Contador (3 vagas); Enfermeiro (2 vagas); Engenheiro Civil (1 vaga); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Psicólogo (2 vagas).

Os aprovados atuarão em uma carga horária de 40 horas semanais e receberão salários que vão de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88.

As inscrições para o certame foram abertas no dia 21 de janeiro e seguem até 13 de março de 2025. Os interessados devem se inscrever através da internet, pelo site da UENP (clique aqui para acessar).

As taxas de inscrição variam de R$ 150 a R$ 250, conforme o cargo pretendido.

Provas

A seleção será por meio de prova objetiva para todos os cargos. Além disso, para algumas funções, será realizada prova prática, prova dissertativa e prova de títulos.

As avaliações estão marcadas para os dias 13 e 27 de abril de 2025.

Concurso da Unespar

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu no dia 12 de fevereiro as inscrições para um concurso público que oferta dezenas de vagas com salários de até R$ 7,6 mil. Os interessados no certame têm até o dia 6 de março para se inscreverem - o ato é feito exclusivamente pela internet, através do site da universidade.

A taxa de inscrição é de R$ 200 para nível superior e R$ 150 para nível médio.

No total, a Unespar oferta 59 vagas que serão distribuídas entre os campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os cargos que exigem nível médio oferecem remuneração de R$ 4.231,60. Já àquelas voltadas ao nível superior, R$ 7.616,88.

As oportunidades estão divididas da seguinte maneira:

Agente Universitário de Execução - Técnico Administrativo (33 vagas); Técnico de Informática (11 vagas); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Técnico em Laboratório de Química (1 vaga);

Agente Universitário Profissional - Intérprete da Língua Brasileira de Sinais/Libras (7 vagas); Psicólogo (5 vagas); Químico (1 vaga).

Provas

O processo será composto por duas fases:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 13 de abril, no respectivo campus de inscrição de cada candidato

Prova de títulos voltada para nível superior, de caráter classificatório

O resultado final do concurso público para agente universitário, será divulgado a partir do dia 9 de junho.

