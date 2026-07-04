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Últimos dias para se inscrever em concurso da Câmara de cidade do PR; veja

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 4,2 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 07:36:20 Editado em 02.07.2026, 15:35:01
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Últimos dias para se inscrever em concurso da Câmara de cidade do PR; veja
Autor Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Loanda, no estado do Paraná, divulgou um concurso público visando preencher 1 vaga para Oficial Legislativo, com exigência de ensino médio completo.

📰 LEIA MAIS: IBGE prorroga inscrições de concurso com 606 vagas no PR, sendo 32 na região

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De acordo com o edital, a oportunidade é para o cargo de:

Oficial Legislativo (1 vaga)

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 4.274,66.

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As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 8 de junho de 2026 até às 23h59 do dia 6 de julho de 2026, no site. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, mediante solicitação entre 8 e 12 de junho de 2026.

A seleção será composta por prova objetiva e prova discursiva, previstas para o dia 26 de julho de 2026.

A contratação dos aprovados será feita pelo regime estatutário e os nomeados cumprirão estágio probatório de três anos.

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O concurso terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Câmara Municipal de Loanda.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo.

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Câmara Municipal concurso público emprego Loanda Oficial Legislativo paraná
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