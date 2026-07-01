Terminam nesta quarta (1º) as inscrições para vagas do IBGE em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã

Encerra-se nesta quarta-feira (1º) o prazo de inscrições para os dois Processos Seletivos Simplificados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a região, há um foco expressivo de oportunidades: são 32 vagas de nível médio distribuídas entre os municípios de Apucarana, que conta com 11 postos, Ivaiporã, também com 11, e Arapongas, que oferece 10 vagas. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pela internet, através do portal da organizadora IBFC, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 53.

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A atratividade do processo seletivo se dá pela remuneração e pelos benefícios oferecidos aos contratados temporários. Os salários mensais variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, dependendo da função exercida. Além do vencimento base, os profissionais terão direito a um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar para quem tem filhos na idade estipulada, além de férias e 13º salário calculados de forma proporcional ao tempo de serviço.

As vagas disponíveis para a região fazem parte de um edital estadual mais amplo, que oferece um total de 546 oportunidades de nível médio distribuídas em 55 postos censitários por todo o Paraná. Essas contratações estão divididas entre as funções de agente censitário supervisor, que concentra a maior parte das vagas no estado, agente censitário de informática, agente censitário administrativo, agente censitário regional e agente operacional regional.

O objetivo do IBGE com essas contratações é reforçar o quadro de pessoal para as próximas grandes operações de coleta de dados do país. Os aprovados vão atuar diretamente no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, bem como no Censo da População em Situação de Rua. Além das 546 vagas pulverizadas pelo interior e região metropolitana, o instituto mantém um segundo edital simultâneo com outras 60 vagas de níveis médio e superior exclusivas para a capital, Curitiba, totalizando 606 oportunidades em solo paranaense.

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