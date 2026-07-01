Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
EMPREGOS E CONCURSOS
publicidade
OPORTUNIDADE

Terminam nesta quarta (1º) as inscrições para vagas do IBGE em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã

Oportunidades exigem nível médio e contam com auxílio-alimentação de R$ 1.192. No Paraná, instituto oferece mais de 600 vagas temporárias

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 09:59:09 Editado em 01.07.2026, 10:20:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Terminam nesta quarta (1º) as inscrições para vagas do IBGE em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã
Autor Inscrições terminam nesta quarta-feira - Foto: Agência Brasil

Encerra-se nesta quarta-feira (1º) o prazo de inscrições para os dois Processos Seletivos Simplificados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a região, há um foco expressivo de oportunidades: são 32 vagas de nível médio distribuídas entre os municípios de Apucarana, que conta com 11 postos, Ivaiporã, também com 11, e Arapongas, que oferece 10 vagas. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pela internet, através do portal da organizadora IBFC, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 53.

-LEIA MAIS: Julho terá novos processos seletivos e concursos abertos no Paraná; confira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atratividade do processo seletivo se dá pela remuneração e pelos benefícios oferecidos aos contratados temporários. Os salários mensais variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, dependendo da função exercida. Além do vencimento base, os profissionais terão direito a um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar para quem tem filhos na idade estipulada, além de férias e 13º salário calculados de forma proporcional ao tempo de serviço.

As vagas disponíveis para a região fazem parte de um edital estadual mais amplo, que oferece um total de 546 oportunidades de nível médio distribuídas em 55 postos censitários por todo o Paraná. Essas contratações estão divididas entre as funções de agente censitário supervisor, que concentra a maior parte das vagas no estado, agente censitário de informática, agente censitário administrativo, agente censitário regional e agente operacional regional.

O objetivo do IBGE com essas contratações é reforçar o quadro de pessoal para as próximas grandes operações de coleta de dados do país. Os aprovados vão atuar diretamente no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, bem como no Censo da População em Situação de Rua. Além das 546 vagas pulverizadas pelo interior e região metropolitana, o instituto mantém um segundo edital simultâneo com outras 60 vagas de níveis médio e superior exclusivas para a capital, Curitiba, totalizando 606 oportunidades em solo paranaense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Censo Agropecuário concursos públicos IBGE processos seletivos Remuneração e Benefícios Vagas de emprego
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Empregos e Concursos

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV