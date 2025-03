Sine oferta 126 vagas de emprego em Ivaiporã nesta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou as oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (26). São 126 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13 horas.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Confira as oportunidades:

Açougueiro 1

Ajudante de açougueiro 1

Atendente no setor de hortifruti 1

Auxiliar administrativo – pcd 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de linha de produção 44

Camareira de hotel 1

Costureira em geral 7

Eletricista de instalações industriais 1

Empregada doméstica 2

Engenheiro de alimentos 1

Frentista 1

Instalador de internet áreas rurais 1

Instrutor de treinamento comercial 1

Mecânico linha leve – auto center 1

Montador mecânico – maquinas industriais 1

Motorista de caminhão 1

Serviços gerais – pcd 6

Operador de caixa 3

Pedreiro 7

Recepcionista secretária 1

Servente de limpeza 1

Servente de pedreiro 33

Soldador 2

Técnico de controle de qualidade 1

Vendedor pracista 2

Zelador 2

Caseiro 1

