Processo seletivo no Paraná abre vagas com salários de até R$ 5,4 mil
Seleção oferece vagas para candidatos de níveis médio e superior; inscrições começam nesta quarta (1º)
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, no estado do Paraná, abriu Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de contratar profissionais de nível médio e superior.
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Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:
Fonoaudiólogo
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar de Consultório Dentário
Agente de Controle de Endemias
A jornada varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.792,87 a R$ 5.415,00.
As inscrições deverão ser realizadas das 8h30 do dia 1º de julho de 2026 às 23h do dia 20 de julho de 2026, no site.
A seleção será realizada por meio de prova de títulos, conforme os critérios específicos de cada cargo.
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O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contado da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.