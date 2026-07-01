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Processo seletivo no Paraná abre vagas com salários de até R$ 5,4 mil

Seleção oferece vagas para candidatos de níveis médio e superior; inscrições começam nesta quarta (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 08:05:20 Editado em 30.06.2026, 15:25:01
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Processo seletivo no Paraná abre vagas com salários de até R$ 5,4 mil
Autor Foto: Reprodução

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, no estado do Paraná, abriu Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de contratar profissionais de nível médio e superior.

📰 LEIA MAIS: IBGE abre 11 vagas em Apucarana com remuneração de até R$ 5,2 mil

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Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Fonoaudiólogo
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar de Consultório Dentário
Agente de Controle de Endemias

A jornada varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.792,87 a R$ 5.415,00.

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As inscrições deverão ser realizadas das 8h30 do dia 1º de julho de 2026 às 23h do dia 20 de julho de 2026, no site.

A seleção será realizada por meio de prova de títulos, conforme os critérios específicos de cada cargo.

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O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contado da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

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