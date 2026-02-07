Prefeitura do PR encerra inscrições para vaga de Técnico de Enfermagem; veja

A Prefeitura de Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, está com inscrições abertas até este sábado (07) para o Processo Seletivo Simplificado que prevê uma vaga e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Os interessados devem se inscrever presencialmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, s/nº, Centro, nos horários das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h. O período de inscrição começou na quarta-feira (5).

De acordo com o edital, é necessário ter ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro ativo no Coren/PR, sendo a vaga destinada exclusivamente à localidade do Caraguatá.

A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.325,00. A seleção será feita por prova de títulos, com pontuação para tempo de serviço e qualificação superior nas áreas indicadas.

A contratação ocorrerá pelo regime CLT, com contrato de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo também terá validade de um ano, prorrogável conforme necessidade da administração municipal.