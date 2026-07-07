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Prefeitura do Paraná abre PSS para nutricionista com salário de R$ 4,2 mil

Inscrições gratuitas seguem até 15 de julho por e-mail; seleção será por análise de títulos

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:00:03 Editado em 06.07.2026, 15:21:03
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Prefeitura do Paraná abre PSS para nutricionista com salário de R$ 4,2 mil
Autor Foto: Reprodução

A Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, no Paraná, abriu nesta terça-feira (07), as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Nutricionista, com exigência de nível superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN).

📰 LEIA MAIS: Polícia Civil do Paraná divulga edital para realização de concurso público

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Segundo o edital, a oportunidade é para o cargo de:

Nutricionista (1 vaga + cadastro de reserva)

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 4.296,86, além de vale-alimentação e vale natalino, conforme legislação municipal vigente.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail, encaminhando toda a documentação para inscricaopss@clm.pr.gov.br, de 7 a 15 de julho de 2026. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá em análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

O contrato será por prazo determinado de três meses, podendo ser prorrogado sucessivamente enquanto perdurar a necessidade temporária, observado o prazo máximo previsto na legislação municipal.

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O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração Municipal.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo.

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capitão leônidas marques concurso emprego nutricionista paraná prefeitura PSS
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