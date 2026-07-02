Prefeitura do Paraná abre processo seletivo para professores; inscrições são gratuitas

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PSS oferece oportunidades para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Física, com seleção por títulos

A Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste, no Paraná, abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando contratar profissionais para o cargo de Professor. A seleção exige formação em Pedagogia, Magistério ou Educação Física.

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Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Professor Substituto para Educação Infantil

Professor Substituto para Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Professor de Educação Física

A jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais, conforme a necessidade da instituição.

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As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, de 1º a 10 de julho de 2026, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, localizada na Avenida Paraná, s/n, Centro, Diamante D'Oeste PR. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos e análise de documentos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

A contratação será em Regime Especial, com prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade do município.

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O processo seletivo terá validade de até 6 meses, a partir da data de convocação, podendo ser prorrogado por igual período.