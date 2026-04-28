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Prefeitura do Noroeste do PR abre processo seletivo com 36 vagas

Certames abrangem regimes celetista e estatutário com jornadas de até 40 horas semanais; inscrições seguem abertas até 26 de maio

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 18:03:15 Editado em 28.04.2026, 18:07:40
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Prefeitura do Noroeste do PR abre processo seletivo com 36 vagas
Autor Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site do Instituto Unicampo - Foto: Google Maps

A Prefeitura de Alto Paraná, no noroeste do estado, publicou a abertura de dois processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro reserva para profissionais de nível médio. As seleções, que abrangem regimes celetista e estatutário, tiveram seus cronogramas atualizados recentemente.

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O edital nº 002/2026, voltado ao Regime de Emprego Público Celetista, contempla vagas para cadastro reserva nos cargos de Agente de Combate à Dengue e Agente Comunitário de Saúde. Já o edital nº 003/2026, sob o Regime Estatutário, oferece 25 vagas para Agente de Apoio Educacional e 11 para Monitor de Ônibus Escolar. As jornadas de trabalho variam entre 30 e 40 horas semanais, com remunerações que oscilam de R$ 1.978,84 a R$ 3.242,00, dependendo do cargo e de requisitos específicos, como cursos de capacitação ou habilitação técnica exigidos em edital.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site do Instituto Unicampo entre os dias 27 de abril e 26 de maio de 2026. A taxa de participação é de R$ 90,00 para o regime celetista e R$ 50,00 para o estatutário, sendo que candidatos que se enquadrem nos critérios previstos nos editais podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 19 de maio.

O processo de seleção consistirá em uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 7 de junho de 2026. Para a classificação, o candidato deverá atingir, no mínimo, 50 pontos. Com validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, o certame pode ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. Informações completas, incluindo os conteúdos programáticos e os locais das avaliações, podem ser consultadas nos editais oficiais disponíveis na página da organizadora.

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