Prefeitura de Londrina divulga novas vagas; salários chegam a R$ 6 mil

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, anunciou novas oportunidades de emprego para diversas áreas nesta quarta-feira (26). As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, oferecendo salários que chegam a R$ 6.000,00. Os interessados podem agendar um atendimento presencial para se candidatar por meio do link: https://bit.ly/IMOpresencial.

Destaque para os cargos com maiores salários

Entre as oportunidades divulgadas, algumas se destacam pelos salários mais altos:

Encarregado de Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais – R$ 6.000,00 Requisitos: Ensino Superior Completo, seis meses de experiência e CNH B. A vaga é para atuação no Mato Grosso.

Fresador CNC – R$ 3.900,00 Requisitos: Ensino Médio Completo e seis meses de experiência com fresadoras convencionais ou CNC.

Costureira de Máquina Reta – R$ 3.000,00 Requisitos: Experiência de seis meses na função.

Marceneiro – R$ 3.600,00 Requisitos: Três meses de experiência na função.



Vagas com ampla disponibilidade

Além dos cargos de alta remuneração, há diversas oportunidades para quem busca inserção no mercado de trabalho. Entre as funções com maior número de vagas estão:

Auxiliar de logística – 40 vagas (remuneração diária de R$ 77,00 + benefícios);

Monitor de Ressocialização Prisional – 10 vagas (R$ 2.542,00 + benefícios);

Consultor de Vendas – 10 vagas (R$ 1.980,00 + benefícios);

Auxiliar de Limpeza – 8 vagas (R$ 2.361,19 + benefícios);

Auxiliar de Cozinha – 6 vagas (salários variando entre R$ 1.660,05 e R$ 2.500,00 + benefícios).

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o link de agendamento para atendimento presencial e garantir sua inscrição para as vagas disponíveis. O atendimento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, que auxilia os candidatos na busca por oportunidades compatíveis com seus perfis profissionais.

Para mais informações sobre os requisitos específicos de cada vaga, basta acessar o portal da prefeitura ou comparecer pessoalmente à unidade responsável.

