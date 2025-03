Prefeitura anuncia concurso com 171 vagas e salários de até R$ 4 mil

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Iaciara, em Goiás, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece mais de 170 vagas, além da formação de cadastro reserva. Conforme o edital, são diversas as oportunidades oferecidas, abrangendo cargos operacionais, administrativos e técnicos, com salários atrativos que chegam a R$ 4 mil.

continua após publicidade

Oportunidades para diversos níveis de escolaridade

O edital do concurso de Iaciara disponibiliza 171 vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde fundamental incompleto até superior. Entre as oportunidades, destacam-se:

Nível Fundamental:

continua após publicidade

Auxiliar de Serviços Gerais – 20 vagas

Eletricista – 2 vagas

Gari – 20 vagas

continua após publicidade

Operador de Máquinas Leves – 4 vagas

Operador de Máquinas Pesadas – 3 vagas

continua após publicidade

Motorista de Ambulância – 10 vagas

Motorista – 5 vagas

Nível Médio/Técnico:

continua após publicidade

Agente Administrativo – 5 vagas

Atendente de Farmácia – 2 vagas

Auxiliar Administrativo – 10 vagas

continua após publicidade

Fiscal de Obras – 2 vagas

Fiscal de Posturas – 1 vaga

continua após publicidade

Fiscal de Rendas – 2 vagas

Profissionais de Apoio Escolar – 12 vagas

Técnico em Enfermagem – 6 vagas

continua após publicidade

Técnico em Higiene Dental – 6 vagas

Técnico em Radiologia – 2 vagas

continua após publicidade

Nível Superior:

continua após publicidade

Assistente Social – 2 vagas

Educador Físico – 2 vagas

Enfermeiro – 5 vagas

continua após publicidade

Farmacêutico/Bioquímico – 1 vaga

Fisioterapeuta – 3 vagas

Médico Cardiologista – 2 vagas

continua após publicidade

Médico Cirurgião Geral – 2 vagas

Médico Clínico Geral – 3 vagas

continua após publicidade

Médico Obstetra/Ginecologista – 2 vagas

Médico Ortopedista – 2 vagas

Médico Pediatra – 2 vagas

continua após publicidade

Nutricionista – 2 vagas

Odontólogo – 3 vagas

Professor PII – Pedagogo – 20 vagas

continua após publicidade

Psicólogo – 2 vagas

Como se inscrever

As inscrições para o certame estão abertas e vão até o dia 28 de março de 2025, exclusivamente pelo site do Itame Concursos - que é a banca responsável pelo concurso.



Será disponibilizado atendimento ao candidato que não dispuser de acesso à internet para realizar sua inscrição ou obter esclarecimentos sobre o concurso na PREFEITURA DE IACIARA - GO, na Praça, Cirilo Sabath, Centro, Iaciara - GO.

As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 120, com possibilidade de solicitar isenção entre 24 de fevereiro e 2 de março de 2025.



Estrutura do processo seletivo

O processo seletivo do concurso público de Iaciara será composto por até três etapas, dependendo do cargo:

Prova objetiva: Prevista para 25 de maio de 2025

Prevista para 25 de maio de 2025 Prova de títulos: Exclusiva para o cargo de Professor

Exclusiva para o cargo de Professor Prova prática: Agendada para 2 e 3 de agosto de 2025 para candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Leves e Pesadas

Para informações detalhadas sobre o concurso, os candidatos devem acessar o edital completo disponível no site do Itame Concursos.

Siga o TNOnline no Google News