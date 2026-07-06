Polícia Civil oferta 86 vagas de estágio em 28 municípios paranaenses

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferta 86 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior em 28 municípios. O período de inscrições é de 7 e 14 de julho. Do total de vagas, 61 são de nível superior para ampla concorrência; 14 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo duas de nível médio regular e 12 de nível superior; há seis vagas de nível médio regular para ampla concorrência e cinco de nível técnico integrado para ampla concorrência.

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As vagas de nível superior são voltadas a estudantes de Direito, Jornalismo e Ciências Contábeis. Já para o nível médio técnico, contemplam as áreas de Administração e de Informática.

Os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná. Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três mais bem classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.

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São requisitos para candidatura a idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Curitiba, Campo Largo, Rio Branco do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Quatro Barras, Tijucas do Sul, Cornélio Procópio, Cianorte, Rio Negro, Loanda, Castro, Matelândia, Corbélia, Curiúva, Carlópolis, Coronel Vivida, Palotina, Salto do Lontra, Santa Helena, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Ibiporã, Terra Boa, Maringá.