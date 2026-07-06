Polícia Civil do Paraná divulga edital para realização de concurso público
As inscrições terão início em 14 de julho e encerram em 12 de agosto; saiba mais
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira (6), o edital para a realização do novo concurso público da instituição. O certame visa à contratação de delegados, agentes de polícia judiciária e papiloscopistas.
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Todos os aprovados integrarão um cadastro de reserva com validade de dois anos, prorrogável por igual período. Os profissionais aprovados passarão por curso de formação e posteriormente serão lotados em unidades de Curitiba, Região Metropolitana e Interior.
As inscrições terão início em 14 de julho e encerram em 12 de agosto. A primeira etapa será a aplicação das provas objetivas, com 100 questões, no dia 11 de outubro, em Curitiba, Cascavel e Londrina. As demais fases envolvem prova discursiva e prova oral (exclusivas para o cargo de delegado), exame de inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e avaliação de títulos.
O concurso é realizado por meio da Fundação de Apoio à Segurança Pública (Fundaseg), que firmou contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, elaboração, organização e execução do certame.
EDITAL – Informações sobre valores de inscrição, atribuições dos cargos e conteúdo programático das provas podem ser acessados na página da FGV.