Paraná começa a semana com 25,8 mil vagas de emprego; confira

O Paraná começa a semana com 25.892 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador, distribuídas por todas as regiões do Estado. Os números refletem o aquecimento do mercado de trabalho paranaense e a efetividade das políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

As vagas estão concentradas, principalmente, nos setores da indústria, comércio, serviços, construção civil e agronegócio, contemplando funções que exigem desde o ensino fundamental até formação técnica e superior. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa, magarefe e auxiliar de logística, mostrando a diversidade do perfil profissional buscado pelas empresas.

A Região Metropolitana de Curitiba lidera em número de vagas, com 5.746 oportunidades, destacando funções como cobrador interno, alimentador de linha de produção, operador de caixa e auxiliar de logística. Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba são 1.119 vagas, com destaque para operador de caixa, fiscal de loja, repositor de mercadorias e zelador de edifício.

No interior, a regional de Cascavel aparece como a maior geradora de oportunidades, somando 6.407 vagas, principalmente para alimentador de linha de produção e abatedor. Em seguida, vêm Campo Mourão, com 3.116 vagas, e Foz do Iguaçu, com 2.511 oportunidades, reforçando o dinamismo econômico dessas regiões.

Outras regionais também apresentam números expressivos, como Londrina (1.960 vagas), Pato Branco (1.892), Maringá (1.287), Umuarama (871), Guarapuava (848) e Paranaguá (734), evidenciando que o crescimento do emprego ocorre de forma equilibrada em todo o território paranaense.

Além das vagas operacionais, há oportunidades qualificadas e de estágio, especialmente por meio do programa Master Job, que oferta cargos técnicos e de nível superior em áreas como administração, engenharia, saúde, marketing, educação, logística e segurança do trabalho, ampliando o acesso de jovens e profissionais qualificados ao mercado.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, os números demonstram a força da economia paranaense e o compromisso do Governo do Estado com a geração de oportunidades. “O Paraná vive um momento muito positivo no mercado de trabalho. Esses quase 26 mil postos abertos mostram que nossa economia está aquecida, que as empresas confiam no Estado e que as políticas públicas estão funcionando para gerar emprego, renda e dignidade para a população”, afirma.

Segundo o secretário, a atuação integrada entre governo, setor produtivo e trabalhadores tem sido fundamental para alcançar esses resultados. “Estamos investindo fortemente na intermediação de mão de obra, na qualificação profissional e na modernização das Agências do Trabalhador, para garantir que as vagas cheguem até quem mais precisa, de forma rápida, eficiente e transparente”, destaca Do Carmo.

Ele também reforça a importância da qualificação profissional como ferramenta estratégica para ampliar a empregabilidade. “Além de conectar empresas e trabalhadores, nosso foco é preparar o cidadão para as novas demandas do mercado, oferecendo cursos, capacitações e programas de formação, aumentando as chances de inserção e crescimento profissional”, acrescenta.

Os interessados em concorrer às vagas devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima ou acessar os canais digitais do Governo do Estado, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis e realizar o encaminhamento de forma prática e segura.

Com esse volume expressivo de vagas abertas, o Paraná reafirma sua posição como um dos estados que mais geram empregos no Brasil, consolidando-se como referência nacional em políticas públicas voltadas ao trabalho, à qualificação e ao desenvolvimento econômico sustentável.