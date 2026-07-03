Novo concurso no Paraná oferece salários de R$ 8 mil; veja como participar

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Seleção oferece vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior

A Câmara Municipal de Ibiporã, no Paraná, divulgou o edital do Concurso Público nº 001/2026, com o objetivo de preencher duas vagas imediatas e formar cadastro de reserva em funções de nível médio e superior.

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Conforme a retificação publicada em 25 de junho de 2026, o requisito para o cargo de Analista de Informática passa a ser a graduação superior completa eem Processamento de Dados, em Ciências da Computação ou em outros cursos superiores da área de Informática reconhecidos pelo MEC, alterando o edital original.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Técnico Legislativo (2 vagas + cadastro de reserva)

Contador (cadastro de reserva)

Advogado (cadastro de reserva)

Analista de Informática (cadastro de reserva)

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A jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos. As remunerações são de R$ 4.758,74 (nível médio) e R$ 8.007,88 (nível superior).

As inscrições devem ser realizadas de 29 de junho de 2026 a 3 de agosto de 2026, pelo site. A taxa é de R$ 100,00 para nível médio e de R$ 120,00 para nível superior, com possibilidade de solicitação de isenção conforme os critérios do edital.

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para o dia 16 de agosto de 2026, em Ibiporã/PR e municípios vizinhos.

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O prazo de validade do concurso é de 2 anos, contados da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, a critério da Administração Municipal.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo.