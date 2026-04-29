TELÊMACO BORBA

Município do PR faz concurso para guardas municipais e agentes de trânsito

São 26 vagas imediatas mais cadastro de reserva; confira todas as informações

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 14:37:25 Editado em 29.04.2026, 14:37:19
Autor Há vagas para GMs e agentes de trânsito - Foto: Instagram GM/Telêmaco Borba

A Prefeitura de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas até 26 de maio para o Concurso Público n.º 001/2026, que visa o preenchimento de vagas efetivas e a formação de cadastro de reserva para atuar nas áreas de segurança (Guarda Municipal) e fiscalização de trânsito do município (agente municipal de trânsito), sob o regime estatutário.

A organização do concurso está sob a responsabilidade da Fundação Fafipa e as provas estão previstas para ocorrer em junho de 2026.

Confira a distribuição das vagas

CargoVagas Totais*Vencimento Inicial
Agente Municipal de Trânsito06 + CRR$ 3.022,31
Guarda Municipal (Feminino)10R$ 3.600,00
Guarda Municipal (Masculino)10 + CRR$ 3.600,00

Todas as oportunidades exigem ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "AB". A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais. As vagas totais já incluem a reserva de 5% para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes.

Além do salário-base, os candidatos nomeados e empossados terão direito ao auxílio-alimentação de até R$ 600,00, conforme a legislação municipal.

Fique atento aos prazos

  • Inscrições online: até 26/05/2026.
  • Pedidos de Isenção da taxa: até as 23h59 de 01/05/2026 (apenas para candidatos que se enquadrem nos critérios de hipossuficiência ou doadores de medula óssea).
  • Data limite para pagamento da taxa: 27/05/2026.
  • Aplicação da Prova Objetiva: 21/06/2026.

Devido à natureza dos cargos, o concurso será composto por múltiplas fases de avaliação, todas de caráter eliminatório (e algumas classificatórias):

  • Prova Objetiva: Para todos os cargos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos).
  • Teste de Aptidão Física (TAF): Para todos os cargos aprovados na objetiva.
  • Prova Prática: Exclusiva para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (condução de carro e moto).
  • Avaliação Psicológica: Para todos os cargos.
  • Exame de Sanidade Física (ESAFI): Avaliação médica, laboratorial e toxicológica.
  • Investigação Social (IS): Análise da conduta pregressa do candidato.
  • Curso de Formação Profissional (CFP): Etapa final antes da posse efetiva.

💻 Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora: www.fundacaofafipa.org.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para qualquer um dos cargos.

