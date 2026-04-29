Município do PR faz concurso para guardas municipais e agentes de trânsito
São 26 vagas imediatas mais cadastro de reserva; confira todas as informações
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Prefeitura de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas até 26 de maio para o Concurso Público n.º 001/2026, que visa o preenchimento de vagas efetivas e a formação de cadastro de reserva para atuar nas áreas de segurança (Guarda Municipal) e fiscalização de trânsito do município (agente municipal de trânsito), sob o regime estatutário.
A organização do concurso está sob a responsabilidade da Fundação Fafipa e as provas estão previstas para ocorrer em junho de 2026.
-LEIA MAIS: Exército Brasileiro recebe inscrições para concurso com 227 vagas de nível superior
Confira a distribuição das vagas
|Cargo
|Vagas Totais*
|Vencimento Inicial
|Agente Municipal de Trânsito
|06 + CR
|R$ 3.022,31
|Guarda Municipal (Feminino)
|10
|R$ 3.600,00
|Guarda Municipal (Masculino)
|10 + CR
|R$ 3.600,00
Todas as oportunidades exigem ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "AB". A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais. As vagas totais já incluem a reserva de 5% para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes.
Além do salário-base, os candidatos nomeados e empossados terão direito ao auxílio-alimentação de até R$ 600,00, conforme a legislação municipal.
Fique atento aos prazos
- Inscrições online: até 26/05/2026.
- Pedidos de Isenção da taxa: até as 23h59 de 01/05/2026 (apenas para candidatos que se enquadrem nos critérios de hipossuficiência ou doadores de medula óssea).
- Data limite para pagamento da taxa: 27/05/2026.
- Aplicação da Prova Objetiva: 21/06/2026.
Devido à natureza dos cargos, o concurso será composto por múltiplas fases de avaliação, todas de caráter eliminatório (e algumas classificatórias):
- Prova Objetiva: Para todos os cargos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos).
- Teste de Aptidão Física (TAF): Para todos os cargos aprovados na objetiva.
- Prova Prática: Exclusiva para o cargo de Agente Municipal de Trânsito (condução de carro e moto).
- Avaliação Psicológica: Para todos os cargos.
- Exame de Sanidade Física (ESAFI): Avaliação médica, laboratorial e toxicológica.
- Investigação Social (IS): Análise da conduta pregressa do candidato.
- Curso de Formação Profissional (CFP): Etapa final antes da posse efetiva.
💻 Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora: www.fundacaofafipa.org.br.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para qualquer um dos cargos.