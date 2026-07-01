Julho terá novos processos seletivos e concursos abertos no Paraná; confira

O mês de julho começa com diversas oportunidades no serviço público para quem busca uma vaga no Paraná. Ao menos compensando cinco órgãos, entre prefeituras e universidades estaduais e federais, abrem períodos de inscrição para concursos públicos e processos seletivos simplificados.

As vagas contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 15.322,10. Há chances voltadas para as áreas de saúde, educação, administração e assistência social. Os prazos de inscrição variam e algumas seleções começam já no dia 1º de julho.

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UENP

Na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o concurso público visa preencher vagas em carreiras técnico-administrativas com jornadas de 40 horas semanais. Para o cargo de agente universitário de execução (nível médio e técnico), os vencimentos são de R$ 4.231,60 e abrangem funções como técnico administrativo, técnico em anatomia e necropsia, técnico em enfermagem, informática, laboratório e radiologia, com lotações divididas entre a Reitoria e os campi de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes. Já para agente universitário profissional (nível superior), o salário inicial é de R$ 7.616,88 para especialidades de administrador, advogado, agente de assuntos internacionais, analista de gestão universitária, analista de informática, arquiteto, assistente social, bibliotecário, biólogo, cirurgião dentista, comunicador social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta e psicólogo. As inscrições custam entre R$ 150 e R$ 250 e devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp do dia 15 de julho até as 23h59 do dia 17 de agosto. A seleção terá prova objetiva em outubro e os editais completos podem ser consultados diretamente no portal da organizadora. Confira o edital nº 201/2026 e o edital nº242/2026.

São Pedro do Iguaçu

Na esfera municipal, a Prefeitura de São Pedro do Iguaçu abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva no cargo de médico clínico geral, que exige nível superior em medicina e registro no órgão de classe. A remuneração é de R$ 15.322,10 para uma jornada de 20 horas semanais, além de vale-alimentação. O período de inscrições foi retificado e ocorre de 1º a 10 de julho de 2026, de forma presencial e gratuita, no setor de protocolos da prefeitura, localizada na Rua Niterói, nº 1225, no Centro. O edital com o cronograma atualizado e os critérios da prova de títulos podem ser acessados diretamente pelo site da Prefeitura de São Pedro do Iguaçu.

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Bom Jesus do Sul

Em Bom Jesus do Sul, o processo seletivo simplificado oferece vagas para fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, auxiliar de consultório dentário e agente de controle de endemias, com salários que variam de R$ 1.792,87 a R$ 5.415,00 para jornadas de 30 a 40 horas semanais. O cadastro de candidatos será aberto às 8h30 do dia 1º de julho e segue até as 23h do dia 20 de julho, exclusivamente pelo endereço eletrônico. Os concorrentes serão avaliados por meio de uma prova de títulos e o edital de abertura está disponível no mesmo sistema de inscrições.

Diamante D'Oeste

Já a Prefeitura de Diamante D'Oeste abriu seleção temporária para professores substitutos de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, além de professor de educação física, exigindo formação em pedagogia, magistério ou educação física. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, em regime especial de contratação por até 180 dias. As inscrições são inteiramente gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Avenida Paraná, s/n, Centro), entre os dias 1º e 10 de julho, nos horários das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O edital com as regras de análise de títulos e documentos pode ser solicitado junto ao município ou verificado em seu diário oficial eletrônico.

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UNILA de Foz do Iguaçu

No ensino federal, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu, seleciona um professor substituto para a área de ciências sociais e humanas, com subárea em mediação cultural, comunicação ou letras. O requisito mínimo é ter graduação em uma dessas áreas e título de doutorado. O salário total chega a R$ 8.058,29, somando o vencimento básico, a retribuição por titulação e o auxílio-alimentação para dedicação de 40 horas semanais. As inscrições não têm taxa e ficam abertas de 1º de julho a 1º de agosto no portal. O processo consistirá em prova didática por videoconferência e avaliação de currículo, conforme as regras dispostas no edital de abertura.