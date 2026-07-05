Inscrições para PSS de prefeitura do Paraná terminam neste domingo

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Oportunidades são para Psicólogo e Operador de Máquina Rodoviária, com salários de até R$ 4,8 mil e inscrições gratuitas

A Prefeitura de Honório Serpa, no estado do Paraná, encerra neste domingo (05) as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de 2 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para funções de nível fundamental e superior.

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Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Psicólogo (1 vaga + Cadastro de Reserva)

Operador de Máquina Rodoviária (1 vaga + Cadastro de Reserva)

A jornada semanal é de 40 horas, com remuneração de R$ 4.826,84 para Psicólogo e de R$ 2.248,13 para Operador de Máquina Rodoviária. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação, conforme legislação municipal.

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As inscrições poderão ser realizadas das 8h30 do dia 29 de junho de 2026 às 23h59 do dia 5 de julho de 2026, por meio de formulário on-line disponível aqui. Os candidatos que não dispuserem de acesso a scanner e à internet poderão contar com estrutura de apoio; a administração municipal disponibilizará estrutura de apoio junto ao Departamento Municipal de Assistência Social. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A seleção consistirá em prova de títulos, referentes à escolaridade e ao tempo de serviço.

O contrato terá duração de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

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O processo seletivo terá validade de 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo.