Inscrições para concurso com 641 vagas para Saúde terminam nesta quinta (12)

Termina nesta quinta-feira (12) o prazo de inscrição para o concurso público da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR), que oferta 641 vagas para o Quadro Próprio de Servidores da pasta. O certame, regido pelo Edital 265/2025-DRH/SEAP, é o primeiro realizado para o preenchimento de vagas efetivas na área desde 2016. Os candidatos têm até as 23h59 de quinta-feira para realizar a inscrição, que deve ser feita no site da Fundação de Apoio à Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa) aqui. A prova objetiva será aplicada em março.

"Este concurso é um passo fundamental para reforçar o quadro de servidores da nossa secretaria com profissionais qualificados e de carreira. Ao investirmos em novos talentos para o Estado, valorizamos e garantimos uma rede mais robusta e eficiente, o que reflete diretamente na ponta, melhorando a qualidade do atendimento e do cuidado oferecido a todos os paranaenses", destaca o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

VAGAS – As oportunidades contemplam profissionais de níveis técnico e superior. Das 641 vagas, 325 são para Promotor de Saúde Profissional, que envolve as seguintes profissões: administrador, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, economista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, médico, médico hematologista, médico do trabalho, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e odontólogo.

As outras 316 vagas são distribuídas entre técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de segurança do trabalho.

PROVAS – A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de março. A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), responsável pela gestão dos concursos públicos estaduais, e a Sesa orientam os candidatos a acompanharem atentamente todas as etapas e publicações oficiais diretamente no portal da banca organizadora, a Fafipa.