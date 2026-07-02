IBGE prorroga inscrições de concurso com 606 vagas no PR, sendo 32 na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou para 9 de julho o prazo de inscrições do processo seletivo que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. No Paraná, o edital prevê a contratação de 606 profissionais, sendo 32 oportunidades concentradas na região, nas cidades de Apucarana, Arapongas e Ivaiporã. Os selecionados atuarão na coleta de dados do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com previsão de início dos trabalhos para janeiro de 2027.

-LEIA MAIS: Prefeitura do Paraná abre processo seletivo para professores; inscrições são gratuitas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na distribuição local de vagas, Apucarana e Ivaiporã contam com 11 oportunidades cada, enquanto Arapongas oferece 10 postos. As funções disponíveis exigem níveis médio ou superior e, em alguns casos, carteira de habilitação na categoria B. As contratações abrangem cargos de agentes censitários nas áreas administrativa, de informática, de supervisão, além de atuação regional e operacional. Os salários iniciais variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílios transporte e pré-escolar, comissões variáveis por produtividade, além de férias e 13º salário proporcionais. Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. A taxa de participação é única, no valor de R$ 53, havendo possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e para doadores de medula óssea. A prova objetiva, composta por 60 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e conhecimentos específicos, será aplicada no dia 27 de setembro. A divulgação do resultado final está prevista para 18 de dezembro. O edital cumpre as cotas legais, reservando vagas para pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

Além deste processo principal, o IBGE mantém um segundo edital aberto até 15 de julho, voltado também para o inédito Censo da População em Situação de Rua. No Paraná, esta segunda seleção oferece 60 vagas exclusivas para Curitiba, com oportunidades para agentes de qualidade de nível médio e analistas censitários de nível superior, cujos salários chegam a R$ 5.255,40. As inscrições para este edital específico, que soma 1.414 vagas em âmbito nacional, devem ser realizadas através do portal do Instituto Avalia.