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Exército Brasileiro recebe inscrições para concurso com 227 vagas de nível superior

Processo seletivo destina-se ao preenchimento de postos de oficial; provas objetivas estão agendadas para o dia 12 de julho

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 18:23:33 Editado em 28.04.2026, 18:23:28
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Exército Brasileiro recebe inscrições para concurso com 227 vagas de nível superior
Autor As oportunidades se destinam a oficiais do Serviço de Saúde, do Quadro de Capelães Militares e do Quadro Complementar - Foto: Exército

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas do concurso público para a Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), visando o preenchimento de 227 vagas para o quadro de oficiais. O certame possui abrangência nacional, com oportunidades distribuídas por todos os estados brasileiros e pelo Distrito Federal, destinadas a candidatos com nível superior completo.

-LEIA MAIS: Prefeitura do Noroeste do PR abre processo seletivo com 36 vagas

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As inscrições para o processo seletivo foram iniciadas no dia 27 de março de 2026 e seguem abertas até o dia 12 de junho de 2026. As taxas de inscrição estão na faixa de R$ 150.

As oportunidades se destinam a oficiais do Serviço de Saúde, do Quadro de Capelães Militares e do Quadro Complementar. Em início de carreira, os vencimentos são de R$ 8.179 (segundo-tenente) e R$ 9.004 (primeiro-tenente), além de adicionais

O processo de avaliação contará com provas objetivas, que têm aplicação prevista para o dia 12 de julho de 2026. A seleção é voltada para profissionais formados em diversas áreas de atuação, atendendo às necessidades estratégicas da força terrestre.

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Os detalhes completos sobre o conteúdo programático, requisitos específicos por área, além das normas para realização das provas e locais de aplicação, estão descritos no edital e seus respectivos anexos, documentos que devem ser lidos integralmente pelos candidatos. A validade do concurso e demais informações complementares sobre a carreira militar podem ser consultadas nos canais oficiais de comunicação do Exército Brasileiro.

Veja o edital


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concurso público EDUCAÇÃO Escola de Formação Complementar Exército Brasileiro oportunidades vagas militar
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