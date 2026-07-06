Brigada Militar prorroga inscrições de seleção com 620 vagas e salários de até R$ 17,2 mil
Prazo foi estendido até 9 de julho após relatos de golpes virtuais; oportunidades são para níveis médio e superior
A Brigada Militar (BM), no Rio Grande do Sul, divulgou processos seletivos com o objetivo de preencher vagas para profissionais de nível médio e superior.
Em retificações publicadas no Diário Oficial do Estado (veja abaixo), a Brigada Militar informa que, devido a tentativas de golpes virtuais envolvendo as inscrições para os processos seletivos, o prazo para inscrição foi prorrogado para todos os cargos até o dia 9 de julho de 2026.
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Segundo os editais, as oportunidades são para os cargos de:
2º Sargento Temporário de Saúde (MTS) - Nível Superior I
Assistente Social (6 vagas)
Nutricionista (7 vagas)
Fisioterapeuta (26 vagas)
Fisioterapeuta (Especialista em Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular ou Fisioterapia em Terapia Intensiva) (5 vagas)
Psicopedagogo (5 vagas)
Psicólogo (28 vagas)
Psicólogo (Especialista em Avaliação Psicológica) (3 vagas)
Psicólogo (Especialista em Psicologia Hospitalar) (1 vaga)
Fonoaudiólogo (3 vagas)
Terapeuta Ocupacional (2 vagas)
2º Sargento Técnico Temporário (MTT) - Nível Superior
Administrador (11 vagas)
Analista de Sistemas (1 vaga)
Arquiteto e Urbanista (2 vagas)
Arquivista (3 vagas)
Bibliotecário (8 vagas)
Contador (10 vagas)
Economista (1 vaga)
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (11 vagas)
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Especialista em Licitações e Contratos) (3 vagas)
Designer de Moda (1 vaga)
Engenheiro Civil (12 vagas)
Engenheiro Eletricista (4 vagas)
Engenheiro de Telecomunicações (1 vaga)
Engenheiro Mecânico (2 vagas)
Engenheiro Mecânico (com especialização automotiva) (2 vagas)
Profissional de Educação Física (6 vagas)
Estatístico (3 vagas)
Jornalista (2 vagas)
Bacharel em Letras (4 vagas)
Cientista da Computação (8 vagas)
Engenheiro de Software (8 vagas)
Museólogo (1 vaga)
Pedagogo (13 vagas)
Publicitário (1 vaga)
Tecnólogo em Redes de Computadores e Telecomunicações (4 vagas)
Tecnólogo em Redes de Computadores (2 vagas)
Tecnólogo em Logística (6 vagas)
Tecnólogo em Sistemas de Armas (2 vagas)
Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados (5 vagas)
Militares Temporários de Saúde (Nível Médio)
Técnico de Enfermagem (175 vagas)
Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas)
Técnico em Saúde Bucal (20 vagas)
Técnico em Farmácia (21 vagas)
Técnico em Saúde Animal (2 vagas)
1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior II
Dentista (Endodontista) (2 vagas)
Dentista (Odontopediatra) (2 vagas)
Dentista (Periodontista) (2 vagas)
Dentista (Cirurgião Clínico) (16 vagas)
Enfermeiro (42 vagas)
Farmacêutico (12 vagas)
Veterinário (6 vagas)
1º Tenente de Saúde Temporário (MTS) - Nível Superior III
Médico Clínico Geral (33 vagas)
Médico Especialista em Cirurgia Geral (6 vagas)
Médico Especialista em Infectologia (2 vagas)
Médico Especialista em Clínica Médica (8 vagas)
Médico Especialista em Cardiologia (3 vagas)
Médico Especialista em Cardiologia Hemodinamicista (1 vaga)
Médico Especialista em Psiquiatria (12 vagas)
Médico Especialista em Oftalmologia (3 vagas)
Médico Especialista em Pediatria (8 vagas)
Médico Especialista em Neurocirurgia (1 vaga)
Médico Especialista em Ortopedia (4 vagas)
Médico Especialista em Cirurgia Vascular (1 vaga)
Médico Especialista em Endocrinologia (1 vaga)
Médico Especialista em Reumatologia (1 vaga)
Médico Especialista em Neurologia Clínica (1 vaga)
Médico Especialista em Gastroenterologia (2 vagas)
Médico Especialista em Pneumologia (1 vaga)
Médico Especialista em Cirurgia Torácica (1 vaga)
Médico Especialista em Otorrinolaringologia (2 vagas)
Médico Especialista em Ginecologia (3 vagas)
Médico Especialista em Anestesiologia (1 vaga)
A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais, com remunerações de R$ 6.182,64, R$ 9.922,89, R$ 12.963,80 e R$ 17.285,06, conforme o cargo.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site, até o dia 9 de julho de 2026, devido à prorrogação do prazo. A taxa de inscrição varia de R$ 124,02 a R$ 282,79.
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Os processos de seleção incluem prova teórico-objetiva, prova de títulos, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de adaptação de militares.
Confira os editais abaixo:
EDITAL Nº 1/2026 SGT PMET
EDITAL Nº 1/2026 SD PMET
EDITAL Nº 1/2026 TEN PMET
EDITAL Nº 1/2026 SGT PMET - COMPLETO
EDITAL Nº 1/2026 SD PMET - COMPLETO
EDITAL Nº 1/2026 TEN PMET - COMPLETO
RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 1/2026 SGT PMET
PRORROGAÇÃO - 1 PS 2º SARGENTO TEMPORÁRIO DE SAÚDE
PRORROGAÇÃO - 1 PS 1º TENENTE TEMPORÁRIO DE SAÚDE RET INSCRIÇÃO
PRORROGAÇÃO - 1 PS MILITAR TEMPORÁRIO DE SAÚDE RET INSCRIÇÃO