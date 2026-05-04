Borrazópolis tem inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 21 mil

A Prefeitura de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, está com inscrições abertas para o concurso público que visa o preenchimento de vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva para profissionais de diversos níveis de escolaridade. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, até o dia 25 de maio.

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As provas objetivas estão agendadas para o dia 21 de junho e serão aplicadas em Borrazópolis. Contudo, o edital ressalta a possibilidade de utilização de municípios vizinhos caso o volume de inscritos supere a capacidade logística da cidade. O certame terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

Para candidatos com curso superior, o destaque é a vaga para médico, que oferece salário inicial de R$ 21.862,77, com taxa de inscrição de R$ 100. O certame também contempla oportunidades para cargos como enfermeiro, engenheiro civil, fonoaudiólogo, médico ginecologista, pediatra e veterinário, nutricionista, odontólogo, professor de educação física e terapeuta ocupacional.

As vagas de nível médio e técnico incluem funções como agente comunitário de saúde, assistente de secretaria escolar, atendente de creche, auxiliar administrativo, educador infantil — com salários de até R$ 5.130,64 —, professor e técnico em enfermagem, com taxa de inscrição fixada em R$ 70.

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Já para os níveis fundamental completo e incompleto, são oferecidas vagas para auxiliar de cuidados dentários, serviços gerais, gari, mecânico, motorista, operador de máquinas, padeiro e eletricista, com taxa de inscrição de R$ 50.

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Dependendo da especificidade do cargo, os candidatos poderão passar por etapas adicionais, como prova prática, prova de redação ou avaliação de títulos. A consulta ao Cartão de Informação do Candidato, que detalha o local de aplicação das provas, será liberada a partir do dia 17 de junho. Segundo o prefeito Didi, o concurso é um passo estratégico para reforçar os serviços públicos municipais em setores essenciais, além de oferecer uma oportunidade de estabilidade profissional para os cidadãos. O edital completo pode ser consultado neste link.